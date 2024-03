Vida Urbana Testes positivos de gripe crescem 63% entre fevereiro e março, diz laboratório Procura pelos exames quase dobrou fora da época de maior transmissão da doença

Os resultados positivos para testes de influenza (vírus da gripe) realizados pela rede de laboratórios Dasa, com mais de 900 unidades no Brasil, aumentaram 63,3% entre o final de janeiro e início de março deste ano. A procura pelos testes quase dobrou, com crescimento de 198%. Na primeira semana de fevereiro, a porcentagem de positivação foi de 15,26%. Na última...