Testagem para entregadores de delivery e motoristas segue nesta quarta-feira no Espaço Cultural

Entregadores de delivery (moto ou bicicleta, incluindo mototaxistas que estão trabalhando somente com entregas durante a pandemia), motoristas de ônibus e motoristas de passageiros (aplicativos de corridas e taxistas) podem fazer o testes para detecção da Covid-19 também no feriado desta quarta-feira, 21. A ação ocorre no estacionamento do Espaço Cultural José Gomes S...