Vida Urbana Testagem de entregadores de delivery, taxistas e motoristas de ônibus ocorre no Espaço Cultural Interessados podem procurar o local da ação munidos de seus documentos pessoais; exame fica pronto em 20 minutos; testes serão feitos até a próxima quinta-feira, 22

Começa nesta terça-feira, 20, uma ação de testagem para identificação da Covid-19 em pessoas que trabalham com entregas (delivery), mototaxistas e motoristas de ônibus ou aplicativos. A testagem ocorre no estacionamento do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, das 19 às 22 horas. Assim com o em outras ações, a testagem visa o rastreamento precoce e casos da Covid-...