Vida Urbana Terror em lotérica: “A gente pensou que o homem ia matar o outro com a motosserra”, diz gerente Adriana Burgues estava dentro da loteria no momento em que um homem que corria de outros indivíduos armados entrou no local

A casa lotérica Palmas da Sorte, que fica situada no Jardim Aureny III, em Palmas, acabou invadida por um homem durante uma perseguição na tarde desta sexta-feira (17). O JTo conversou com a gerente do estabelecimento, Adriana Burgues, que estava dentro do local quando aconteceu a invasão. Adriana relatou que no início da movimentação os clientes e as ...