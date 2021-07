Vida Urbana Terceiro suspeito de envolvimento em sequestro e assalto a agência bancária é preso Outros dois suspeitos seguem foragidos e dois já foram capturados em ações policiais

Nesta sexta-feira, 9, a Polícia Civil prendeu mais um dos suspeitos de envolvimento no crime de crime de extorsão, mediante sequestro, praticado contra uma instituição financeira de Porto Nacional. O homem, de 25 anos, teria extorquido e mantido de refém o gerente e sua família, além de uma tesoureira da agência bancária no final de junho. A ação ocorreu com a a...