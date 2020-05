Vida Urbana Terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa nesta segunda Entre 11 e 17 de maio terá como público-alvo pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto até 45 dias

Começa nesta segunda-feira, 11, mais uma fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase da campanha será dividida em duas etapas. Entre 11 e 17 de maio terá como público-alvo pessoas com deficiência; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e mães no pós-parto até 45 dias. Na segunda etapa, entre 18 de m...