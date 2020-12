Vida Urbana Tentativa de homicídio deixa dois feridos em Araguaína Crime ocorreu nos fundos de uma casa localizada no setor Costa Esmeralda

No último sábado, 12, três homens armados atiraram contra dois homens, de 22 e 51 anos, que ficaram feridos. O caso ocorreu em Araguaína, região Norte do Estado, nos fundos de uma casa no setor Costa Esmeralda. As informações são do G1 Tocantins. De acordo com o a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que os homens já chegaram atirando, sendo que o homem ...