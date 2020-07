Vida Urbana Tenente da Polícia Militar morre após ser esfaqueado em casa O suspeito de matar o oficial Cleone Oliveira, de 40 anos, comandante de uma unidade em Taquaralto é um enteado de 14 anos

O segundo tenente da Polícia Militar Cleone Silva Oliveira, 40 anos, faleceu na sexta-feira, 17, após ser esfaqueado em sua residência, no setor Bertaville, bairro da região sul da capital. O oficial atuava no 6º Batalhão, no sul de Palmas, onde exercia a função de Comandante de Policiamento da Unidade. O suspeito é enteado do oficial e tem 14 ...