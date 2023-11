Redação Jornal do Tocantins

O temporal que caiu em Palmas no início da tarde desta terça-feira, 28, resultou na interrupção no fornecimento de energia em 22 quadras, cinco alimentadores que atendem regiões afetadas e 10 postes danificados. As informações são da Energisa.

Segundo a concessionária, as rajadas de ventos chegaram entre 89 a 102 km/h e diversos objetos foram lançados na rede, como telhas, galhos e árvores.

Uma imagem que circula em grupos de whatsapp mostra um pula-pula no muro de vidro de um condomínio.

A Energisa precisou reforçar a quantidade de equipes nas ruas, “que estão atuando desde a primeira ocorrência identificada”. A empresa também divulgou que o Centro de Operação Integrado realiza “manobras remotas para restabelecer a energia” o mais rápido possível.