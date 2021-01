Vida Urbana Tema da redação do Enem 2020 é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira Primeira etapa da prova acontece neste domingo (17)

O tema da redação do Enem 2020, que começou a ser aplicado neste domingo (17), é "o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira”, divulgou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pelas redes sociais. Os candidatos devem elaborar um texto dissertativo e elaborar uma proposta de intervenção sobre o tema. No ano passado, no 1º Enem sob o governo Jair B...