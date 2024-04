Vida Urbana TCE determina suspensão dos concursos públicos de Ipueiras e São Valério do Tocantins Órgão identificou supostas irregularidades nas contratações dos serviços para realização dos concursos

Os concursos públicos de Ipueiras e São Valério do Tocantins acabaram suspensos após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) identificar supostas irregularidades nas contratações dos serviços para realização dos concursos. Segundo o órgão, pelas decisões, as duas prefeituras deveriam suspender o andamento dos certames até que o Pleno do TCE analise as justificativas que de...