Vida Urbana TCE contrata FGV por R$ 976 mil como banca organizadora do concurso O concurso ainda não tem data, mas será para preenchimento dos cargos de auditor de controle externo, analista técnico e assistente de controle externo

O Tribunal de Contas do Estado do Tocantins (TCE) contratou nesta quarta-feira, 1º, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca responsável por aplicar o concurso para preenchimento de cargos no tribunal. A vigência para a contratação da banca é de 12 meses, contados a partir da data da publicação e o valor é de R$ 976,8 mil segundo publicação no Boletim Oficia...