Vida Urbana Taxa de ocupação hospitalar nesta quinta-feira é de 31%; TO registrou 330 novos casos de Covid-19 Boletim Epidemiológico de hoje não conta nenhum óbito da doença, que já matou 4.110 pessoas no Estado

A taxa de ocupação dos leitos UTI-Covid no Tocantins, nesta quinta-feira, 03, é de 31% e nenhum dos hospitais para tratar a doença, que estão sob gestão do Estado, mantém o percentual acima de 50% nas internações. Os dados são do portal Integra Saúde, que ainda apontam um número de 73 internados, sendo 24 em leitos clínicos e 49 em leitos UTI-Covid. A Secret...