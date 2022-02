Vida Urbana Taxa de ocupação de leitos UTI-Covid cai no Estado; SES registra três mortes e 765 novos casos nesta A taxa de ocupação hospitalar dos leitos UTI-Covid nesta terça-feira, 22, está em 43%, percentual abaixo dos dias anteriores que marcava uma taxa de internação em torno de 63% a 79%.

Os dados do portal Integra Saúde também apontam que nenhum hospital no Tocantins está com os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) totalmente ocupados. O número de leitos da gestão estadual é de 108 e nesta manhã há 62 UTI-Covid desocupados. O site informa ainda que há 120 pessoas internalizadas nesta terça-feira. Deste número, 50 em leitos clínicos e 70 e...