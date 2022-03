Vida Urbana Taxa de ocupação é 20% neste domingo; Estado tem 22 pessoas hospitalizadas em leitos UTI-Covid Dados disponibilizados no portal Integra Saúde ainda informam que nenhum hospital para pacientes com Covid-19 ultrapassa os 50% de internações neste domingo, 13

Dos 108 leitos UTI-Covid ativos do Estado, 86 estão vagos e 22 ocupados. A taxa de ocupação dos leitos dessa natureza hoje é de 20%. Os dados disponibilizados no portal Integra Saúde ainda informam que nenhum hospital para pacientes com Covid-19 ultrapassa os 50% de internações neste domingo, 13. O Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde ...