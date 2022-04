Vida Urbana Taxa de internação é de 12% nesta sexta-feira; TO registra mais 184 novos casos e uma morte de covid Segundo SES, dos 184 novos casos, 128 foram detectados por RT-PCR, dois por sorologia e 54 por testes rápidos

Dados do portal Integra Saúde apontam que a taxa de internação desta sexta-feira, 31, é de 12% no Tocantins. Dos 73 leitos ativos do Estado, 64 estão vagos. Nesta sexta-feira, o Boletim Epidemiológico destacou 184 novos casos confirmados da Covid-19, sendo 22 nas últimas 24 horas. O restante são de exames coletados em dias anteriores e que tiveram seus r...