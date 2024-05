Vida Urbana Taquaruçu será capital do Tocantins por um dia Desde de 2006 o distrito é homenageado por ter cedido território para a construção da capital, Palmas

Todos os anos, no dia 1º de junho, o Distrito de Taquaruçu se torna sede dos poderes executivos e legislativos municipais e estaduais. A mudança, implementada em 2006, é uma homenagem ao antigo Município de Taquarussu do Porto, pela concessão de sua territorialidade para a implantação da Capital do Estado. A Câmara Municipal de Palmas (CMP) realizará uma sessão ordiná...