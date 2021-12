Vida Urbana Tabocão e Chapada de Areia são as únicas a ter mais de 70% da população com vacinação completa Tocantins registra 51,28% da população totalmente vacinada, de acordo com dados do Integra deste domingo, 5

Os municípios de Tabocão e Chapada de Areia são os dois primeiros do Estado a atingir mais de 70% da população com vacinação completa contra a Covid-19. Ao longo da pandemia, tem sido recorrente a ideia difundida por líderes científicos e políticos de que essa taxa de vacinação, quando atingida, começa a findar a transmissão do vírus e permite o controle da pandemia. Dados do Por...