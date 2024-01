“O que de mais alto recebemos de Deus e da Natureza é a vida, o movimento de rotação em torno de si mesmo, o qual não conhece descanso, nem repouso.”

Johann Goethe

A atividade física em suas mais diversas formas é um pilar de sustentação pessoal, junto com a boa alimentação, o bom sono e o desestresse, resultando este conjunto em saúde integral. Cabe aqui uma dupla responsabilidade: não só a pessoal – de praticar esta receita como um cuidado básico com o templo da própria vida; mas a institucional – de promovê-la, em nossas áreas de influência e poder, como bem puro, no atacado e varejo. Responsabilidade de movimento de todos: famílias, clãs, escolas, empresas, profissões, instituições em geral, governos e meios de comunicação em particular.

Saúde

A saúde pública e a sociedade brasileira precisam evoluir seu modelo mental, mudar a chave do foco reativo, do quadrilátero da doença (hospital, médico, exame, remédio) para o preditivo, do quadrilátero da saúde (alimentação saudável, sono reparador, atividade física e desestresse). Isto também é ciência!

Terapias poderosas

No país do culto à doença, é preciso reafirmar: exercitar-se (dentro daquele conjunto acima posto) não só previne, mas muitas vezes cura doenças de todas as ordens: mentais, músculo-esqueléticas, cardiovasculares, respiratórias, endócrinas e metabólicas, entre outras. Até mesmo as infecto-contagiosas, pois a boa atividade física fortalece a imunidade do nosso organismo.

Educação

Saúde, nutrição e fisiologia humana são disciplinas tão essenciais em importância e beleza que precisam ser aprendidas, ensinadas e vivenciadas não só por profissionais da saúde – médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, atletas e outros; mas também por educadores, professores, pais, alunos, pela população em geral. Por outro lado, estas matérias que tratam do corpo humano são fantásticos recursos didáticos em aulas de física, matemática, química, geografia e história, não só de biologia. Em resumo, o corpo humano, seus movimentos, os exercícios e os esportes devem ser usados para ensinar e aprender os conceitos e princípios essenciais de todas as disciplinas escolares. E a escola – com suas disciplinas, deve ensinar a viver, com saúde e movimento!

Mexe com a economia

Forma física é saudável também para a economia, com sua cadeia produtiva exercitando vários setores e níveis sociais: indústria, comércio e serviços fitness, turismo, esportes, vestuário, alimentos, vendedores ambulantes, outros serviços e obras públicos e privados. Ela estimula geração de renda, postos de trabalho e ofícios. E desonera fortemente as contas públicas e privadas da saúde em todos os âmbitos – famílias, empresas e SUS.

Boas práticas

Assim como tudo, exercícios devem ser feitos e estimulados a partir de um aprendizado correto das boas práticas, vindas de profissionais diversos como médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, atletas e nutricionistas. Existem também inúmeras possibilidades de estudo e orientação a partir de guias na internet do bem, quer sejam pessoas ou instituições. Então é preciso estudar e entender as boas práticas de esportes, ginásticas, exercícios e terapias específicas em qualquer nível – criar uma cultura consistente, para então poder trabalhar a nível pessoal e coletivo.

Caminhos e escolhas

Abílio Diniz é um fã dos exercícios, em especial a corrida, e da saúde a partir deles. Não só praticou mas promoveu a prática dos mesmos – no grupo Pão de Açúcar, quando era o seu principal executivo; e no livro que escreveu, título em destaque. Leitura inspiradora, exemplo para refletir, seguir e adaptar à sua situação.

Em resumo: mexam-se...!

Continua semana que vem ...