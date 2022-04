Governança das estradas- A construção coletiva de caminhos

Se a economia é o coração e os músculos do desenvolvimento – e a Ciência e Tecnologia, o cérebro, as estradas são o esqueleto. Assim, bons planos estratégicos (e não burocráticos) de estradas são essenciais na escala de Brasil, dos estados, municípios e até das propriedades rurais. Planos que contemplem as etapas, as técnicas e…