“Se você quiser criatividade, tire um zero do seu orçamento. Se você quiser sustentabilidade, tire dois zeros.” Jaime Lerner

Curitiba é a capital brasileira e latino americana da sustentabilidade e uma referência internacional em desenvolvimento. Sim, a cidade não é perfeita, ainda tem problemas, passivos e desafios a serem superados, mas consegue manter um espírito constante de inovação, governança, integração e busca de melhorias e resultados em todas as dimensões que impressiona muito. Vale a pena conferir em viagens de aprendizado virtuais e presenciais.

Cidade verde

Na dimensão ecológica, a capital paranaense se destaca pelo alto índice de área verde por habitante – números variam entre 52 e 70 m2 a depender da fonte, contra a recomendação da OMS de 12 m2. São mais de 50 parques e bosques na cidade, que ocupam quase um quinto do seu território, além de um jardim botânico, centenas de praças e pequenos jardins, bem como dezenas de Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs). A população frequenta e desfruta dos benefícios de tais espaços verdes, que também são parte essencial do desenvolvimento turístico da cidade. Junto com isto, vários programas (100 mil Árvores, Amigo dos Rios, Família Folhas, Câmbio Verde, etc) vão na direção de uma cidade limpa e neutra em emissões.

Cidade limpa e neutra

Curitiba é pioneira e líder nacional em reciclagem com dois programas iniciados há décadas: o “Lixo que não é lixo” e o Câmbio Verde”. Está em 6º lugar no ranking das cidades com a menor quantidade de emissões totais e per capita do Grupo de Liderança Climática C40. Já tem veículos elétricos nas frotas da Guarda Municipal e táxis; e ônibus elétricos irão operar a partir de 2024. E inaugurou a Pirâmide Solar do Caximba, uma usina de geração em cima de um aterro sanitário desativado.

Cidade agrícola

A cidade também é referência em agricultura urbana e segurança alimentar, com 150 hortas comunitárias, uma Fazenda Urbana e os Jardins de Mel, que mantêm a população de abelhas sem ferrão para elevar a polinização na cidade. O programa Câmbio Verde concilia a compra da produção agrícola local com o estímulo à reciclagem de materiais pela população mais carente, que pode trocar estes por comida em mais de 100 postos de troca volantes. A cidade possui 46 unidades de Armazéns e Sacolões da Família; cinco restaurantes populares e cinco unidades do programa Mesa Solidária.

Cidade digital e conectada

Ela é a cidade com maior uso do 5G no país. Internet pública gratuita é oferecida em 310 pontos ao longo do seu território. Vários aplicativos levam serviços e informações do município para os curitibanos, como: Saúde Já, Curitiba App, 156 e Nota Curitibana. Já projetos como Faróis do Saber Inovação e Muralha Digital fortalecem o mundo digital e a educação.

Cidade cultural, histórica e turística

Curitiba valoriza e cuida do seu patrimônio histórico e cultural como raras cidades no Brasil. Os espaços e eventos culturais pipocam cidade afora e o seu próprio urbanismo diferenciado faz parte deste processo. Existe um espírito muito forte e constante nesta direção, alimentado pelos governos, empresas, instituições e cidadãos. Tudo isto faz com que Curitiba seja um dos 10 destinos turísticos brasileiros, mesmo não tendo atrativos naturais significativos, como praias e montanhas.

Cidade empreendedora e inovadora

Empreendedorismo e inovação são cultivados há tempos no cerne das soluções urbanísticas da gestão curitibana e como força motriz do desenvolvimento socioeconômico. Neste caso, programas de capacitação, geração de empregos e desenvolvimento do empreendedorismo são constantes. Seus nomes falam por si: Escola de Inovação de Curitiba, Bom Negócio, Curitiba Empreendedora, Liceus de Ofícios Criativos, Empregotech, entre outros. Outro deles, o Vale do Pinhão, de 2017, promove isto com incentivos fiscais, consultorias e desburocratização. Hoje, abre-se uma nova empresa na cidade em 2 horas, em média. O empresariado participa ativamente da vida e das decisões da cidade. Tudo isto resulta em renda per capita 66% acima da média brasileira e crescimento econômico dos últimos 30 anos de 7,1%, contra a média nacional de 4,2.