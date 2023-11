“Depois de trabalhar nas cidades por quase 40 anos, estou lhe dizendo que toda cidade pode melhorar sua qualidade de vida em menos de três anos, não importa a escala ou as condições financeiras.” Jaime Lerner

Estudar e visitar Curitiba traz inspiração, provocação e esperança para todos que pensam cidades e desenvolvimento no Brasil. Laboratório, vitrine e referência internacional de urbanismo ecológico e humano, a cidade promove há décadas projetos pioneiros, inovadores e eficazes em diversas direções que resultam em constantes melhorias socioeconômicas e ambientais. Mais do que isto, cultiva um equilíbrio entre as dimensões técnica e política (aqui incluída a cidadania) muito raro em países não desenvolvidos e que nos aponta fortemente um caminho.

Prêmios e índices

Curitiba, entre outras premiações e rankings, foi considerada em 2015 a cidade mais verde do país e da América Latina no relatório Índice Verde de Cidades, parceria da Siemens com a Economist Intelligence Unit. É a líder nacional e a 5ª no ranking 2021 das melhores cidades em reciclagem de resíduos, da empresa britânica Business Waste. É a primeira cidade da América Latina e a 14ª do mundo, entre as 50 avaliadas no ranking de Cidades Sustentáveis 2022 da revista canadense Corporate Knights. É uma das seis cidades mais inteligentes do mundo, finalista do World Smart City Awards 2023.

Sistema de transporte integrado

Curitiba foi pioneira nos anos 70 no transporte público com a instalação de corredores exclusivos para ônibus articulados e biarticulados – o dito BRT (Bus Rapid Transit), no conceito de “metronização” da superfície e parte de uma rede inteligente, integrada e de baixo custo de transporte, com 2 milhões de usuários por dia útil. Somente 11 cidades brasileiras têm tais vias exclusivas. Hoje são cerca de 385 linhas de ônibus que circulam por 81 quilômetros de canaletas exclusivas, 29 terminais e 351 estações “tubo”. A cidade tem ainda 200 quilômetros de ciclovias, programas de compartilhamento de bicicletas e um espírito amigável aos deslocamentos a pé e de bike, inclusive nos seus inúmeros parques, que funcionam como sistema viário alternativo e corta-caminho. Como resultado disto, o tráfego de automóveis diminuiu em 30% enquanto o número de habitantes dobrou e a cidade possui o maior índice de donos de carros per capita do Brasil.

Governança

A criação do IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) se deu em 1965 e desde então ele se tornou uma referência para o desenvolvimento sustentável, em um processo contínuo de mudança evolutiva da cidade, bem como de sinergia entre as classes política e empresarial com as equipes técnicas e a população, com respeito ao planejamento urbano pactuado pelos diversos atores. Outra percepção importante é o de projetos integrados que acontecem comumente, em um país marcado pelos feudos isolados na gestão pública.

Comunicação

Curitiba também faz um bom uso da comunicação como ferramenta de gestão urbanística. Campanhas publicitárias educativas são espalhadas maciçamente em busdoors e outdoors e promovem o engajamento da população em projetos variados, entre outros: “lixo que não é lixo”, “separe o lixo”, “plante uma árvore”, “cada pequeno gesto é uma grande obra para a cidade”, “mais que um ano sem usar é hora de doar”, “cuidados com animais de rua” e “viver sem drogas”.

Gênio

Jaime Lerner foi o gênio da inovação e da sustentabilidade urbana reconhecido internacionalmente que liderou e inspirou por décadas o processo de desenvolvimento de Curitiba. Um dos criadores e grande mentor do IPPUC, prefeito da capital por três vezes e governador do Paraná por duas, presidente da União Internacional dos Arquitetos e eleito o segundo urbanista mais influente de todos os tempos pela Planetizen, revista norte-americana de planejamento urbano. Seu escritório prestou consultoria para mais de 600 cidades ao redor do mundo. O Brasil, para se desenvolver, precisa celebrar e se inspirar em seus muitos gênios, entre os quais este extraordinário urbanista.

Continua na próxima semana ...