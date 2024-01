“A maior arma contra o estresse é nossa habilidade de escolher um pensamento ao invés de outro.”

– William James

Atividade física, sono reparador, alimentação saudável, desestresse, contato com a natureza, fazer o bem, autoconsciência e posicionamento, todas estas práticas formam o pacote Feliz Ano Todo, ou seja, a construção diária de uma vida melhor. Estes eixos funcionam entrelaçados, um aspecto reforçando e demandando o outro e todos resultando em saúde física e mental. Por isto, a necessidade da nossa consciência pessoal e institucional para cada um deles. Aqui, vamos focar na grave questão do estresse, com fortes impactos nas nossas vidas, na saúde pública e na produtividade do trabalho. Promover a consciência do estresse, do não estressar e do desestressar – em suas relações causa e efeito, é uma prática poderosa na agenda ESG a nível das pessoas, empresas, instituições e cidades saudáveis. Pois o excesso de estresse torna tudo insustentável.

Fatores

São vários os fatores internos e externos às organizações que resultam em estresse: pressão por resultados, ambiente de trabalho ruim, dificuldades pessoais, trânsito, violência urbana, ambiente de negócios ruim (burocracia, carga tributária alta, insegurança jurídica), entre outros. Mas o pior é a forma como reagimos a eles. Tudo isto afeta não só colaboradores, mas CEOs e donos de empresas de todos os portes. Uma verdadeira panela de pressão que certamente uma hora ou outra vai estourar.

Tecnoestresse

Este termo define o estresse causado pelo excesso e má qualidade do nosso modo on line: ligação contínua com a carga e os problemas do trabalho, a ansiedade na busca por likes, bem como pelos silêncios, esperas, opiniões e ruídos de comunicação nas redes sociais e aplicativos de mensagens. É preciso saber relativizar, transcender a rede e, em especial, desligar-se dela.

Matrix

As plataformas Hootsuite e We are social contabilizaram a quantidade de tempo que a humanidade esteve conectada à internet em 2020: 1,25 bilhões de anos!!! A série de filmes “Matrix” é uma ótima metáfora sobre isto, quase uma realidade. O Brasil é o terceiro país com mais tempo de acesso por internauta – média de 9 horas e 17 minutos por dia, contra 6 horas e 43 minutos da média mundial. Isto sem entrar no mérito da qualidade do que se consome na rede...

Consequências

O estresse provoca diversos efeitos fisiológicos e sintomas físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais, bem como vários tipos de doenças a eles associadas. O seu agravamento leva à Síndrome de Burnout ou esgotamento profissional, definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como resultante de “estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso”, com três efeitos principais: falta de energia e exaustão, distanciamento mental e redução de eficácia. Estresse ao cubo.

Epidemia de alto custo

Estudos realizados pela International Stress Management Association Brasil (ISMA-BR) em 2018, mostram que 72% da população brasileira sofre algum efeito do estresse, do leve ao devastador. Entre esses, 32% tem a Síndrome de Burnout. E que nos últimos dez anos, os dois foram responsáveis por um aumento de 140% nos gastos trabalhistas no Brasil, entre custos diretos (cuidados em saúde e afastamentos) e os indiretos (faltas, presenteísmo, baixa produtividade e alta rotatividade).

Contramedidas

De forma geral, a prática entrelaçada dos pilares da sustentabilidade pessoal já postos. De forma específica, o gerenciamento de emoções e pensamentos em alinhamento com o seu sistema de valores; o saber desligar-se; as práticas de controle mental, respiração e consciência corporal como ioga, pilates, artes marciais, meditação, mindfulness, banho de floresta e afins; esportes e hobbies como boa música e leitura, pesca, excursionismo, observação de pássaros, etc; voluntariado; e muita proximidade da natureza. Cada um deve construir e praticar o seu pacote antiestresse personalizado.

Estresse do bem

A adrenalina dos desafios e do desconhecido é o que nos move da zona de conforto para a zona de crescimento. Substituir os excessos de preocupação, insatisfação, reclamação e foco em direitos (não seriam privilégios?) por gratidão e pela percepção do trabalho e do dever como algo bom; controlar o estresse, tornando-o positivo: estes são movimentos que tornam a vida e o cotidiano muito melhores.

ESG com resultados

O investimento em programas de saúde mental não só promove um ambiente corporativo saudável, como também gera um ótimo retorno financeiro. Uma pesquisa da Harvard Business Review apontou que o ROI (retorno sobre o investimento) da saúde mental nas empresas é de 368% para toda a equipe e de 630% para os gestores. Ou seja, para cada R$ 1,00 investido, o retorno é de R$ 3,68 e R$ 6,30 – respectivamente.

Para avançar

Estude a “Cartilha para enfrentamento do estresse em tempos de pandemia” – Força Tarefa PsicoVida, 2020, PUC-RS e PUC-Campinas; e o guia “Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide”, da World Health Organization. Explore o site www.ismabrasil.com.br – inclusive a sessão de artigos. Participe do Curso de Gerenciamento do Stress 2024, entre 16 e 17 de junho e do 24º Congresso de Stress da ISMA-BR, de 18 a 20 de junho de 2024, em Porto Alegre.