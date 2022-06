A natureza vista pelo ângulo certo

É passada a hora de superarmos as visões de cunho oficialesco, ideológico, leigo e mecanicista que envolvem a compreensão, o uso e o gerenciamento do meio ambiente. Usarmos outros olhares: o pragmático, o técnico e o filosófico. A natureza não é secundária, mero conjunto de recursos a ser explorado à exaustão (com abuso), mas força essencial e generosa a ser aproveitada em…