A estratégia pouco considerada da eficiência energética (EE)

O economizar equivale ao gerar

Uma das grandes causas do nosso atraso como nação é a cultura do desperdício que cultivamos em todas as nossas atividades sociais e econômicas, com números muito acima da média das nações, inclusive no consumo de energia. O conceito de EE é uma via de duas mãos: envolve, de um…