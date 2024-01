Vida Urbana Suspeitos viram réus por morte de motorista de aplicativo em Araguaína O crime ocorreu no Setor Couto Magalhães, na madrugada de 29 de dezembro do ano passado. Conforme a denúncia, os acusados também vão responder pela tentativa de assassinato dos três passageiros que estavam com a vítima

O juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra, da 1ª Vara Criminal de Araguaína, aceitou a denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO) e tornou réus Luís Carlos Silva Vale Júnior, conhecido como "Júnior", de 25 anos, e Marques Dhones Leopoldo do Nascimento, o "Max" ou "Marques", de 28 anos, pela morte do motorista de aplicativo Juscelino Sousa Rocha, de 35 anos, e pela tentativa de homicídio dos três passageiros que estavam com ele no dia do crime, ocorrido em Araguaína,...