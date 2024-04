Vida Urbana Suspeitos são presos e armas e munições apreendidas durante operação contra comércio ilegal Ação foi conduzida pela Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína

A Polícia Civil do Tocantins (PCTO) cumpriu na manhã desta quarta-feira (3) mandados de prisão e de busca e apreensão durante a Operação Clandestino. O objetivo é combater o comércio ilegal de armas e munições em Araguaína, no norte do estado. As informações foram divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Um total de 14 pessoas foram levadas à delega...