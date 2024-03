Vida Urbana Suspeitos do caso Marielle Franco serão levados para presídio federal de Brasília Deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa devem chegar no fim da tarde

Os três suspeitos que foram presos na manhã deste domingo (24) em operação da Polícia Federal, por envolvimento no caso Marielle Franco, serão enviados para um presídio federal de Brasília. A expectativa é que o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), o conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) do Rio Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbos...