A Polícia Civil do Tocantins concluiu, na manhã desta quarta-feira (17), as investigações sobre o assassinato de Cleonardo Américo da Silva, de 29 anos, ocorrido em uma unidade de saúde de Pequizeiro, na madrugada de segunda-feira (8). Os suspeitos do crime, de 22 e 23 anos, foram indiciados por homicídio triplamente qualificado.

As investigações apontam que o crime foi cometido por motivo fútil, decorrente de uma discussão anterior com a vítima. Além de ser praticado de forma cruel e com recursos que impossibilitaram a defesa da vítima, que já se encontrava lesionada e recebendo atendimento no hospital.

"O trabalho investigativo começou logo após os acontecimentos, e a equipe obteve elementos suficientes para concluir as investigações com celeridade. Descobrimos que os indivíduos agiram em conjunto, ambos portando armas brancas", explicou o delegado João Luís da Costa Jucá, responsável pelo caso, por meio da assessoria.

Ainda segundo o delegado, os suspeitos entraram na unidade pela janela lateral e percorreram várias salas até encontrarem a vítima, que estava recebendo atendimento médico após ter sido ferida por um dos agressores momentos antes, durante uma discussão.

Os suspeitos foram indiciados por homicídio triplamente qualificado e estão presos na Unidade Prisional de Colinas do Tocantins. De acordo com a polícia, o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, que analisará todas as provas coletadas para oferecer denúncia contra os responsáveis. Se condenados, suas penas podem chegar a 30 anos de reclusão.