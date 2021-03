Vida Urbana Suspeitos de integrarem quadrilha de roubo de gado são presos no Tocantins Polícia Civil recupera cabeças de gado que foram roubadas esta semana em Pindorama e também em outras cidades do interior do Estado

Várias cabeças de cabeças de gado, que haviam sido furtadas de uma propriedade rural, em Pindorama do Tocantins foram recuperadas pela polícia nesta semana no interior do Estado. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos do roubo também foram presos e a corporação acredita que eles fazem parte de uma organização criminosa especializada em furtar gado. A ação c...