Vida Urbana Suspeitos de furtarem loja de produtos eletrônicos em Palmas são presos Aparelhos celulares, caixas de som, ventiladores e demais itens foram recuperados pela Polícia Civil

A Polícia Civil (PC) prendeu na madrugada de terça-feira, 30, um homem de 18 anos e outro de 30 anos suspeitos de praticar furto qualificado, com rompimento de obstáculo em uma loja de produtos eletrônicos, localizada no Setor Santa Bárbara, em Palmas. As investigações tiveram início, por volta das 8h da manhã, quando o proprietário do estabelecimento comercial compar...