Vida Urbana Suspeitos de estupro de vulnerável no Tocantins são presos em Goiânia Vítima, de cinco anos, é filha de um dos investigados. O outro suspeito, de 30, é deficiente visual e amigo da família da criança

Um homem, de 30, e uma mulher, de 25, acabaram presos, na quinta-feira, 18, em Goiânia, suspeitos de estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos. A vítima é filha da detida e o crime teria ocorrido no dia 17 de janeiro deste ano em Palmas. A Polícia Civil (PC) de Goiás informou que após saber do crime, a mãe da vítima fugiu junto com o suspeito, que é ...