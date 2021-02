Vida Urbana Suspeitos de assalto a carro-forte no TO são presos no Pará Um dos investigados ainda será autuado pelo crime de tráfico de droga. Com ele, os policiais civis encontraram 300 gramas de crack e ainda apreenderam uma espingarda

Em ação desencadeada nesta quinta-feira, 4, a Polícia Civil do Tocantins cumpriu dois mandados de prisão em desfavor de mais dois envolvidos na tentativa de roubo a um carro-forte, ocorrida em agosto de 2019 na TO-30, entre as cidades Colinas do Tocantins e Arapoema, na região centro norte do Estado. Um dos investigados ainda será autuado pelo crime de tráfico de droga. C...