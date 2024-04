Vida Urbana Suspeitos de assaltar loja são perseguidos por vítima e morrem em ação policial Vítima pediu ajuda enquanto estava de carro atrás dos suspeitos e chegou a colidir com eles, segundo a Polícia Militar (PM)

Um assalto a loja de eletrônicos levou a uma perseguição policial, na região sul de Palmas, que terminou com dois suspeitos mortos em confronto. O caso foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar (PM), as equipes foram acionadas por volta das 18h pela vítima, informando o assalto no setor Santa Bárbara. Mas no momen...