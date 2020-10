Vida Urbana Suspeitos de aplicar golpes em mais de 20 pessoas com prejuízos de mais de R$ 100 mil é preso Crimes ocorreram em Colinas do Tocantins e prisão ocorreu em Goiânia (GO)

A Polícia Civil investiga um homem suspeito aplicar golpes contra mais de 20 pessoas com prejuízos de mais de R$ 100 mil em Colinas do Tocantins. O suposto estelionatário estava em Goiânia (GO) quando preso pela Polícia Militar (PM) em uma abordagem de rotina no último fim de semana. As informações sobre as investigações forma divulgadas somente nesta quarta-feira, 7...