Vida Urbana Suspeitos de abater e vender gado furtado são alvos de operação do MP Operação Moloque, coordenada pelo Gaeco, cumpriu 7 mandados de prisão contra alvos que furtaram mais de 100 reses na região de Rio Sono, Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual cumpriu nesta terça-feira, 22, a prisão de sete suspeitos de pelo furto, abate e comércio ilegal pelo menos 100 bovinos na região de Rio Sono, Aparecida do Rio Negro e Novo Acordo nos últimos dois anos. A ação contou com apoio das polícias civil e militar. Segundo o comu...