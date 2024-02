Redação Jornal do Tocantins

Três homens, de 19, 27 e 34 anos, acabaram presos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, pela Polícia Militar (PM), em Palmas, na tarde de quinta-feira, 1°. Um dos suspeitos soltou um pitbull para atacar policiais durante abordagem, conforme divulgou a corporação.

A polícia informou que ao se aproximar para realizar abordagem de um veículo Ônix de cor vermelha, o condutor tentou fugir. Segundo a PM, o passageiro do carro jogou objetos pela janela, que foram identificados como pinos de cocaína.

Após fazer a abordagem, os militares encontraram três pinos de cocaína com o motorista. Ao ser questionado, o homem indicou o local onde havia comprado os entorpecentes.

Segundo divulgou a PM, quando a equipe se aproximou do endereço indicado, um suspeito que estava sentado com uma sacola de droga, soltou um cão da raça pitbull para impedir a entrada dos militares no local.

Conforme a PM, os policiais controlaram o cão e a equipe conseguiu entrar no local e fazer as apreensões.

Durante a ação, foram apreendidos cerca de 202g de cocaína, fracionadas em 162 pinos de 1g e oito “dolas” de 5g, ⁠duas porções de substância análoga à maconha, dois cigarros de maconha, três celulares celulares, um notebook, dois rolos de plástico filme, utilizado para embalar os entorpecentes e R$ 272, em espécie.

Ainda segundo a PM, o motorista foi autuado por posse de droga, e os outros dois responderão por tráfico de entorpecentes. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 13 mil.