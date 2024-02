Um homem, de 24 anos, suspeito de violência doméstica morreu baleado com três tiros durante confronto com a Polícia Militar(PM), após agredir um policial com um facão, na quarta-feira, 31, em Divinópolis, centro-oeste do estado. Um dos disparos atingiu o ombro, o outro a perna, e o terceiro, os policiais não conseguiram identificar, conforme divulgado pela corporação.

Segundo a corporação, a equipe esteve no local, no Setor Sol Nascente, para atender a ocorrência após a mulher, de 37, informar que seu companheiro havia usado bebida alcoólica e que estava violento.

Conforme o relato, ele chegou a agredi-la fisicamente, lhe jogou no chão e a enforcou, momento em que ela conseguiu fugir e pedir socorro.

Os militares chegaram ao local quando a vítima foi encaminhada pela ambulância para socorro médico. A equipe chegou a ver o suspeito entrar em uma residência.

A PM informou que os policiais escalaram o muro e o suspeito se trancou na casa. Em seguida o homem abriu um pouco a porta e após aproximadamente 20 minutos de negociação, o homem, agrediu com um facão, um dos militares no punho direito. O golpe atingiu o punho direito do militar.

Segundo a corporação, os militares fizeram os disparos para neutralizar a ação do autor.

O socorro médico foi acionado, e constatou o óbito no local. A perícia e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local.

O corpo foi recolhido pelo instituto e encaminhado para Paraíso.

A polícia divulgou que o suspeito tinha passagens policiais pelos crimes de lesão corporal e ameaça.

A Equipe foi até a central de flagrantes com a vítima, para comunicação da ocorrência.