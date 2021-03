Vida Urbana Suspeito de torturar e matar homem com 16 perfurações é preso após dois anos em Araguaína Homem ainda é investigado por outro assassinato e seria considerado de extremamente perigoso

A Polícia Civil prendeu um homem investigado como o principal suspeito de torturar e assassinar Marcelo Alves de Oliveira, 28 anos, em Araguaína. A vítima teria sido atingida com 16 perfurações no corpo em janeiro de 2019, no setor Teresa Hilário, e ficado três dias em coma antes de falecer. A prisão do suspeito, mediante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, o...