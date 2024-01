A Polícia Militar prendeu um homem de 47 anos, na terça-feira, 30, por suspeita de tentativa de homicídio, no Jardim Aureny I, região sul de Palmas. A vítima, uma mulher de 29 anos, foi socorrida em estado grave.

Segundo os militares, ao chegarem no local o Corpo de Bombeiros já havia socorrido a vítima e levado para o Hospital Regional de Palmas (HGP), em estado grave, com cortes profundos na região do abdômen, após ser atingido por golpe de faca.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito foi localizado e preso próximo ao local do crime, com um corte no tendão do dedo anelar da mão direita, que segundo os agentes teria rompido no momento que esfaqueou a vítima.

O suspeito foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)sul, onde passou por uma sutura no corte da mão.