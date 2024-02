Um homem de 19 anos, preso no dia 13 de fevereiro, em Guaraí, por suspeita de tentativa de homicídio contra um idoso, dono de estabelecimento comercial no município, acabou indiciado em inquérito da Polícia Civil nesta sexta-feira, 23.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública, o homem, identificado pela pasta com as iniciais A.K.S, o autor do crime é suspeito de vender drogas no bar, e ao ser repreendido pelo idoso, passou a ameaçar a vítima.

“Em represália, o indivíduo voltou ao local com uma barra de ferro, passando a agredir o idoso violentamente na cabeça e rosto. A morte do idoso só não ocorreu pela intervenção do filho da vítima, que conseguiu render A.K.S. e segurá-lo até a chegada da Polícia Militar, que realizou a prisão em flagrante delito”, disse o delegado Adriano Carrasco, por meio da assessoria da Segurança Pública.

Segundo a pasta, o idoso segue internado em estado grave em uma unidade hospitalar de Araguaína e deve passar por cirurgias de reconstrução facial.

O homem está preso preventivamente na Unidade Penal Regional de Guaraí, onde aguarda para responder pelo crime de tentativa de homicídio qualificado.