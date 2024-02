Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 49 anos, identificado pelas iniciais B.R.M.N., é suspeito de tentar matar um homem a facadas, no final do ano de 2023. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele foi preso na quinta-feira, 22, em Arraias.

Segundo a pasta, a prisão ocorreu em mandado de prisão preventiva, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Arraias, e realizada por policiais da 15ª Central de Atendimento com o apoio da 105ª Delegacia de Polícia do município.

A delegada Melicia Ganzaroli de Ávila, responsável pela investigação, informou por meio da assessoria, que o crime ocorreu por vingança, que o suspeito teria confessado que a vítima tentou matá-lo.

“No final do ano passado, encontrou a vítima deitada em um local aberto, e desferiu um golpe de faca em seu abdômen, causando lesões graves. A vítima não morreu, porque foi socorrida a tempo.” informou a delegada por meio da assessoria.

Conforme a pasta, o suspeito foi levado para a Unidade Penal Regional de Arraias.