A Polícia Civil prendeu na manhã desta sexta-feira, 1º, um homem, de 26 anos, suspeito de tentativa de homicídio em Pium, região centro-oeste do estado. O crime ocorreu em 30 de dezembro de 2023, em um bar do município.

Segundo as investigações, o suspeito teria armado uma emboscada para assassinar a vítima, um homem de 33 anos, que supostamente estava envolvido com sua companheira.

A vítima foi baleada por disparos de arma de fogo efetuados pelo suspeito dentro do bar, onde havia outros clientes e funcionários. Outro cliente também foi atingido por um disparo.

“Ele apenas afirmou que se mudou da cidade e passou um endereço de um parente como sendo sua atual residência. No entanto, a Polícia descobriu durante as investigações, que o homem nunca saiu da cidade e que permanecia trabalhando e residindo nos mesmos locais. Além disso, o suspeito estaria intimidando a vítima e seus familiares e algumas testemunhas com recados do tipo que ainda ia terminar o serviço”, explicou a delegada responsável pelas investigações, Jeannie Daier de Andrade, por meio da assessoria.

O suspeito foi localizado e preso na manhã desta sexta-feira, em cumprimento a mandado de prisão e conduzido até a 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Paraíso do Tocantins.

Após os procedimentos legais cabíveis, ele foi encaminhado para a Unidade Penal Regional da cidade.