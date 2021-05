Vida Urbana Suspeito de ser um dos maiores ladrões de veículos do TO é morto em confronto com a PM em Palmas Na operação, que ocorreu na noite desta sexta-feira, na Capital, a polícia apreendeu uma motocicleta adulterada e um revólver calibre 38, com cinco munições

Na noite desta sexta-feira, 28, por volta das 21 horas, durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na Avenida NS-15, região norte de Palmas, um suspeito de roubo morreu em confronto com os militares. Conforme a polícia, o homem de 20 anos seria um dos maiores ladrões de veículos do Estado. Na operação, a polícia apreendeu uma motocicleta adulterada e um r...