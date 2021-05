Vida Urbana Suspeito de ser um dos maiores estelionatários do Bico do Papagaio é preso em Goiânia Polícia acredita que o homem aplicava golpes em comerciantes da cidade de Sítio Novo do Tocantins

Um homem de 18 anos, suspeito de praticar dezenas de golpes contra comerciantes do extremo norte do Estado foi preso na tarde desta sexta-feira, 7, em Goiânia (GO). A prisão ocorreu após ação realizada pela Polícia Civil do Tocantins. Segundo a corporação, o suspeito tinha mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Tocantins. Ainda conforme a polí...