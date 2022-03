Vida Urbana Suspeito de roubar veículo em Goiás é preso pela PRF no Tocantins na BR-153 Veículo havia sido roubado há poucos dias em Rio Verde

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo com registro de roubo, na manhã desta quarta-feira, 23, no km 152, da BR 153, no município de Araguaína, norte do Estado. De acordo com a polícia, em procedimento de fiscalização, a equipe da PRF deu ordem de parada a um veículo que estava acoplado em uma carretinha. Após realizar abordagem e conferir a docu...