Vida Urbana Suspeito de roubar e matar uma pessoa em Araguaína é preso em Lagoa da Confusão Suposto autor do latrocínio foi encaminhado para a Cadeia de Pium, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário

Um homem de 41 anos, conhecido pelo apelido de “Amarelão”, foi preso por suspeita de praticar o crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, que ocorreu em 2017 em Araguaína, Norte do Estado. A prisão ocorreu nesta terça-feira, 31. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em 25 de fevereiro de 2017. O suspeito preso, juntamente com um comparsa, aborda...