Vida Urbana Suspeito de pender vítimas em banheiro e assaltar residência é preso em Palmas Vítimas relataram que haviam sido abordadas por dois homens, e a PM conseguiu localizar um dos suspeitos, que colaborou com os militares e mostrou onde estavam escondidos os objetos roubados

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubo, que trancou as vítimas no banheiro da residência assaltada na Capital. O crime ocorreu nesta terça-feira, 11, e a detenção ocorreu ainda no flagrante do crime. Conforme a PM, ao receber as informações sobre um roubo de um veículo em andamento, os militares se deslocaram até o endereço. No local, as vítima...