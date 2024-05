Vida Urbana Suspeito de participar de homicídio em Axixá é preso Crime ocorreu em abril deste ano. Na época, polícia apreendeu adolescente de 14 anos, suspeito de cometer ato infracional análogo a homicídio contra a vítima, de 34 anos morta com um bloco de alvenaria

Um homem, de 44 anos acabou preso suspeito de participar do homicídio contra Arleandro Alves Gonzaga, de 34 anos, no dia 8 de abril, deste ano, em Axixá, no bico do papagaio. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O nome do suspeito não foi divulgado.