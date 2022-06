Vida Urbana Suspeito de participar da morte do servidor público em bar na capital é preso pela PC Francielton Mendes Cavalcante morreu com golpes de facas após se envolver em uma briga de bar na região norte de Palmas

A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas prendeu nesta quarta-feira, 15, um homem de 30 anos suspeito de ter participado do assassinato do servidor público Francielton Mendes Cavalcante, de 44 anos, ocorrido há quase 8 meses, na região norte da Palmas. A vítima, que era motorista do IML da capital, morreu com golpes de fac...